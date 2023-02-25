Подмосковье 25 февраля 2023, 23:33 Соревнованиями по бездорожью отметили Масленицу любители гонок из Ступина

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Проводы зимы в Ступине начались с соревнований по биатлону на внедорожниках. Трассу проложили в небольшом овраге вблизи озера Резвань.

Маршрут короткий, но опасный, так как на нем много резких поворотов и диагоналей на спусках и подъемах. На таких участках машину может не только занести, но и перевернуть.

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«Под снегом большой слой льда, который нельзя сбить даже шипованной резиной. Поэтому многие едут на грязевой», — объяснил организатор гонки Никита Белов.

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Во время внедорожного биатлона гонщики соревнуются не только в скорости, но и в меткости. Водителям нужно проехать три круга, а на огневом рубеже сделать четыре выстрела. За каждый промах предусмотрен дополнительный круг.

Во время турнира «Царь горы» участники покоряют гору.

«С пяти попыток нужно взобраться на крутую горку. Кто дальше забрался или вообще смог забраться — тот и выиграл. Все это также на время», — сообщил руководитель внедорожного клуба Hard Drive Stupino Дмитрий Бондарь.

Праздник организуют Hard Drive Stupino и подростково-молодежный клуб «Романтик». В финале народного праздника по традиции сожгли чучело Масленицы.

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