Подмосковье 22 марта 2023, 09:01 Соревнования за звание лучшей команды МЧС России стартовали в Солнечногорске Пресс-служба МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Соревнования за звание лучшей команды МЧС России стартовали в Солнечногорске. Они продлятся два дня. Участвуют в состязании 20 команд МЧС из Подмосковья.

Задание первого дня для всех команд одно — освободить из машины пострадавшего в ДТП быстрее соперников.

Реклама

«Работа, связанная с ликвидацией последствий ДТП, связана прежде всего с наличием острых кромок металла, возможностью поранить пострадавшего осколками от стекла. И достаточно много еще различных факторов. За всеми этими факторами внимательно следит судейская бригада. В случае выявления нарушения команде налагаются штрафные баллы. По итогам количества штрафных баллов и времени прохождения дистанции уже объявляется общее время, которое идет в зачет команде», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев.

Реклама

Такие состязания среди команд МЧС проводятся в 14-й раз. Победители двух дней соревнований представят Подмосковье на следующем этапе чемпионата внутри федерального округа.

Судьи признаются, фавориты — спасатели из Клина, которые уже носят титул чемпионов России. Однако представители других подразделений серьезно готовились к испытаниям, поэтому конкуренция на первом этапе соревнований высокая.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».