22 марта 2023, 09:01
Соревнования за звание лучшей команды МЧС России стартовали в Солнечногорске
Соревнования за звание лучшей команды МЧС России стартовали в Солнечногорске. Они продлятся два дня. Участвуют в состязании 20 команд МЧС из Подмосковья.
Задание первого дня для всех команд одно — освободить из машины пострадавшего в ДТП быстрее соперников.
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«Работа, связанная с ликвидацией последствий ДТП, связана прежде всего с наличием острых кромок металла, возможностью поранить пострадавшего осколками от стекла. И достаточно много еще различных факторов. За всеми этими факторами внимательно следит судейская бригада. В случае выявления нарушения команде налагаются штрафные баллы. По итогам количества штрафных баллов и времени прохождения дистанции уже объявляется общее время, которое идет в зачет команде», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев.
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Такие состязания среди команд МЧС проводятся в 14-й раз. Победители двух дней соревнований представят Подмосковье на следующем этапе чемпионата внутри федерального округа.
Судьи признаются, фавориты — спасатели из Клина, которые уже носят титул чемпионов России. Однако представители других подразделений серьезно готовились к испытаниям, поэтому конкуренция на первом этапе соревнований высокая.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
МЧС РФ
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