Подмосковье 18 декабря 2023, 14:17 Соревнования за кубок России по карате прошли в Лобне Unsplash

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Соревнования за кубок России по карате в стиле Сито-рю прошли в Лобне в начале декабря. Сборная Московской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Вклад в победу подмосковной сборной внесли спортсмены из Лобни. Команда выиграла 20 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовую медали.

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Сегодня каратисты из Лобни — одни из сильнейших в своем направлении в России. Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры Вениамин Гармаев, Ольга Глушкова, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Кира Аббасова и Александр Тульский.

Ранее во дворце спорта «Лобня» прошел турнир по дзюдо, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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