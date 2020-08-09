Соревнования в честь Дня физкультурника прошли в Рошале

Спортивные соревнования на свежем воздухе в честь Всероссийского дня физкультурника прошли в подмосковном Рошале. Силу и ловкость доказывали воспитанники местной спортивной школы, их родители, друзья и тренеры.

Это первый после пандемии коронавируса массовый спортивный праздник на улице. На соревнования пришли более 60 участников. Было неважно, в какой секции они занимаются, главное — привезти с собой велосипед.

Организаторы подготовили конкурсные трассы и на пресеченной местности, и на ровном покрытии. Первый вариант — динамичный, подойдет наиболее быстрым и ловким. Второй же рассчитан на тех, кто способен проехать медленнее всех, удерживая при этом велосипед в равновесии.

Тренер по дзюдо Иван Куликов преодолел все трассы.

«Свои сложности есть, я же не велосипедист. Для меня вообще велосипед — это сложно. Два колеса — это вообще не мое. Поэтому везде было сложно. Но чудом обогнал свою супругу на скоростном участке. Еле-еле, полколеса только вперед вышел», — поделился он эмоциями.

Юный дзюдоист Илья Васюков обогнал своего тренера в конкурсе самых быстрых.

«Я тоже люблю на велосипедах кататься. Мне это очень нравится. Я на велосипеде с детства», — рассказал он.

Отметили День физкультурника и в городском парке. С праздником гостей поздравила и. о. главы городского округа Рошаль Светлана Дурманова. Она вручила знаки ГТО 10 спортсменам, которые выполнили нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в последнем квартале 2019 года и первом 2020-го.

«Популярно особенно для ребят, которые идут поступать в институт в этом году. Они очень усиленно готовились и стремились заработать золотой знак. Приходили пересдавали, выполняли — и все-таки добились своих золотых знаков», — отметила заместитель директора по спорту СКЦ «Рошаль» Анастасия Никитцева.

Всего в спортивном празднике на различных площадках города состязались около 200 спортсменов. В парке «Крестов брод» прошли соревнования по стритболу и настольному теннису, а также занятия йогой. В спортивно-культурном центре юные интеллектуалы Рошаля и поселка Черусти разыграли шахматные партии. А на пляже озера Юбилейное за призы ко Дню физкультурника поборолись волейбольные команды.