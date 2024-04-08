Подмосковье 08 апреля 2024, 22:01 Соревнования творческих коллективов на приз главы округа прошли в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В Наро-Фоминском центральном доме культуры состоялся второй открытый конкурс для творческих коллективов на приз главы округа. Участники, среди которых были как дети, так и взрослые, представили широкий спектр творческих направлений: от ложкарей до танцоров и певцов.

Конкурс проводился по четырем номинациям, каждая из которых отражала определенные ценности и тематики: культурные традиции и связь с городами-побратимами, любовь к России и Подмосковью, патриотические ценности и поддержка наших бойцов в зоне спецоперации, а также эстрадные мультижанровые выступления.

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По результатам конкурса жюри определило трех призеров в каждой из номинаций. Среди них выделились сборный коллектив ложкарей «Пересветы», ансамбли «Жар-птица» и «Птички-невелички» из Апрелевки, которые показали выдающиеся творческие способности и мастерство.

Всего перед зрителями выступили 49 конкурсантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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