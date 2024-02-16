Эксклюзив 16 февраля 2024, 18:06 Соревнования Swimcup соберут участников со всей страны в Подмосковье Телеканал «360»

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Старты серии Swimcup пройдут на территории Подмосковья при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта в 2024 году. Они соберут участников из разных уголков России. Подробностями поделалась исполнительный директор серии соревнований Swimcup Людмила Васюкова в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской.

Она рассказала, что Подмосковье выбрали неслучайно для проведения турниров, поскольку в регионе расположено большое количество водоемов. В летнее время заплывы проводятся в реках и озерах, а в зимние — в бассейнах.

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«Мы плаваем в реках, озерах, морях. Жаль, что нет в Подмосковье моря, а так бы мы тоже в нем плавали. Нашей серии 10 лет. И только второй год мы активно развиваем Подмосковье совместно с министерством физической культуры и спорта. Благодаря им у нас, собственно, и есть возможность развивать это направление», — рассказала Людмила Васюкова.

Соревнования уже стали традицией, поскольку проводятся в одних и тех же местах ежегодно. Одно из них — Озеринское водохранилище в Рузе. Там участники могут посоревноваться в плавании на большие дистанции.

«География участников очень огромная. У нас есть участники из Краснодара, Липецка, Санкт-Петербурга, естественно, Москвы и Московской области. То есть все города, которые приходят на ум сразу, 100% у нас есть участники», — поделилась Людмила Васюкова.

Для участия в соревнованиях потребуется медицинский доступ. Дистанции подготовлены на любой вкус как для новичков, так и для профессионалов. Самые короткие — один километр, а самые продолжительные — 10 километров.

«В любом случае к соревнованиям на открытой воде спортсмены готовятся в бассейнах. В Подмосковье их огромное количество, поэтому у участников есть круглый год тренироваться. Летом — на открытых водоемах, а зимой — в бассейнах», — рассказала специалист.

Людмила Васюкова отдельно подчеркнула, что подмосковная инфраструктура готова к столь масштабным мероприятиям. Власти региона прилагают все усилия, чтобы помочь организовать соревнования. В общей сложности в Подмосковье пройдут четыре старта. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте.

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