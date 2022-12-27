Подмосковье 27 декабря 2022, 09:39 Соревнования спасательного отряда корги прошли в Щелкове

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«Корги елку» провели в Центре гражданской защиты городского округа Щелково. Предновогодние соревнования спасательного отряда корги проходят в таком формате уже третий год подряд.

Около 80 четвероногих приняли участие в соревнованиях и преодолели полосу препятствий.

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«В День спасателя мы традиционно делаем <…> „Корги елку“. На базе центра гражданской защиты мы сформировали волонтерское движение, которое уже сейчас распространилось на всю страну и за ее пределы. Это корги-отряд „Маруся и друзья“ — всероссийское движение поддержки МЧС России», — рассказал зампредседателя комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Щелково Леонид Киселев.

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Соревнования прошли в три этапа: бег на скорость до хозяина, полоса препятствий и дефиле новогодних костюмов.

Корги-отряд — настоящие спасатели. Они участвуют в рейдах, профилактических мероприятиях, выезжают на поиски людей и не дают грустить коллегам.

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