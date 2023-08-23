23 августа 2023, 15:00
Соревнования спасателей по пятиборью начались в Богородском округе
Ежегодные соревнования «Мособлпожспаса» по пятиборью стартовали в Богородском округе. Лучшие специалисты Подмосковья покажут свой профессионализм на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.
Участие в соревнованиях приняли 14 команд со всей Московской области. Уже в первые дни одни спасатели бесстрашно карабкались в горы, другие — ходили по задымленным помещениям и помогали пострадавшим в ДТП. При выполнении заданий главным критерием была скорость.
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«Каждый этап имеет свою изюминку, для того чтобы ребята могли почувствовать, <…> что это реальная работа и надо поднапрячься, чтобы выполнить задачу», — рассказал старший судья соревнований Владимир Пискун.
По результатам этих соревнований выберут лучшую команду спасателей в Подмосковье, которая представит регион на всероссийском этапе. Итоги подведут 25 августа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью бойца СВО, потерявшую дом во время пожара.
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Богородский
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