Соревнования спасателей МЧС пройдут в Ногинске

Работа спасателей всегда очень сложная, им требуется множество знаний, умений и навыков. Ситуации могут быть самыми разными, порой совершенно непредсказуемыми. Для тренировок проходят специальные соревнования, которые позволяют отточить свое мастерство.

Одни из таких состязаний состоятся с 20 по 22 июля на территории тренировочного полигона Ногинского спасательного центра МЧС России.

В них будут участвовать 14 команд по четыре человека. Они покажут свою работу на нескольких дистанциях. Среди них — «Ведение поисково-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера», «Ведение поисково-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера», «Ведение поисково-спасательных работ на акватории».

Спасатели также выполнят нормативы по физической подготовке. В состав состязаний войдут соревнования на перекладине, кросс-эстафета. Все пройдет в Ногинске, на улице Чапаева.

Ранее стало известно, что школьники из Химок стали победителями межрегионального этапа всероссийского конкурса «Школа безопасности». В финале команда поборется за победу от лица Центрального федерального округа. Состязания проходили в Подольске, и команда смогла занять первое место среди 35 других участников.