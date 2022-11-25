25 ноября 2022, 13:04
Соревнования Школьной лиги тэг-регби пройдут в Подмосковье
Соревнования муниципального этапа Школьной лиги тэг-рэгби стартовали в Подмосковье, сообщили в Минспорта региона. В них примут участие 368 команд из 33 округов.
На муниципальном этапе участники из школ Подмосковья будут сражаться в своих округах. После этого пройдут зональные и финальные этапы — с февраля по апрель 2023 года.
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Впервые региональные соревнования по тэг-регби прошли в Подмосковье в 2019 году. За это время этот вид спорта приобрел большую популярность, по нему прошли обучение 150 педагогов.
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Тэг-регби — это бесконтактный формат регби, в котором запрещены силовые приемы и физический контакт игроков. Благодаря этому игра максимально безопасна.
Ранее подмосковный парк «Волен» признали лучшим горнолыжным курортом в ЦФО. Он стал лауреатом национальной премии «Горы России».
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