Подмосковье 11 марта 2024, 15:15 Соревнования по зимним видам спорта «Папа, мама, я — спортивная семья» прошли на лыжной базе в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На лыжной базе Химок состоялись соревнования под названием «Папа, мама, я — спортивная семья». В мероприятии по зимним видам спорта приняли участие 24 семьи воспитанников спортивной школы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Молодые жители Химок вместе со своими родителями соревновались в дисциплине горнолыжного спорта — бонне.

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Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, марафон «Сила России» уже объединил более 500 жителей города. На базе школ и спортивных объектов проводятся разнообразные соревнования для жителей всех возрастов.

Награды в рамках соревнований были разыграны в нескольких категориях, включая семьи из разного количества участников. Победителями в горнолыжной битве стали семьи Дьячковых, Корнеевых, Шмелевых, Лысцовых и Жолобовых.

Соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» прошли в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России», организованного партией «Единая Россия». Завершением проекта станет мероприятие «На встречу Масленице». Оно пройдет 17 марта на Ленинском проспекте.

Спортивные мероприятия для всех возрастных категорий в Химках проводятся на регулярной основе при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и совета депутатов. Среди них есть как дворовые состязания, так и соревнования на муниципальном, региональном, федеральном и даже международном уровнях.

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