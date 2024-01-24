Подмосковье 24 января 2024, 11:19 Соревнования по зимнему сапсерфингу прошли в Истре Телеканал «360»

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Спортсмены со всей России приехали в Истру на традиционный заплыв «Зы-Зы-Зы Sup-challenge». Соревнования сапбордистов прошли уже в пятый раз, участие в них приняли около 50 человек.

Участники сплава прошли по реке семь километров от моста рядом с железнодорожной станцией Истра до поселка Обновленный Труд. На воду вышли сапбордисты старше 18 лет из Москвы, Подмосковья, Рязани, Самары и Дагестана.

Как рассказали организаторы, сейчас есть все необходимое для того, чтобы сплавляться в мороз с комфортом. Участники оделись в так называемые «сухие костюмы», а доски и готовить не надо — минусовую температуру они выдерживают.

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«Зимние соревнования на сапбордах — достаточно экстремальные ввиду того, что вода холодная. Участникам необходимо правильно одеться в так называемые сухие гидрокостюмы. Они комфортные: в них можно упасть, и ничего не будет», — отметила организатор соревнований Мария Смирнова.

Река Истра с советских времен привлекает любителей сплавов. Помимо красивых мест, здесь удобная глубина, есть комфортные места для посадки и высадки, а также необходимая инфраструктура рядом. Для зимнего сплава сапбордистов, байдарочников и каякеров водоем привлекателен еще и тем, что не замерзает из-за родников.

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