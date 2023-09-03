Подмосковье 03 сентября 2023, 18:06 Соревнования по женскому футболу «ДаМы первые в спорте» прошли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В День города на стадионе «Новые Химки» прошли масштабные соревнования по женскому футболу «ДаМы первые в спорте». За победу боролись более 160 спортсменок из 16 команд с разных регионов России. Старт турниру дали глава городского округа Дмитрий Волошин и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это уникальное и единственное подобное соревнование в Подмосковье. Женщины со всей страны доказывают, что играть футбол умеют не только мужчины. Своим азартом и волей к победе они показывают подрастающему поколению отличный пример здорового образа жизни. Пусть по меркам древних городов наш округ еще очень молод, но мы уже успели завоевать звание спортивный столицы региона», — отметил Волошин.

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Химки на турнире представили коллективы «МамСити», «Кутузово» и «Не мамкай». Также на соревнованиях выступили спортсменки от женского клуба «Роскосмос». Одна из участниц — первый российский космонавт, совершивший полет на корабле Илона Маска, Анна Кикина.

По итогам турнира победительницами стали «МаМы» из Москвы, обыграв в финале спортсменок из Троица. Бронзовые медали получили футболистки команды «Аэрофлот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Химок с Днем города. Он пожелал округу процветания и успехов.

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