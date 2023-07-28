Подмосковье 28 июля 2023, 12:47 Соревнования по волейболу в рамках Кубка губернатора начались в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Московской области начались соревнования по волейболу в рамках Кубка губернатора. Они продлятся до 12 августа и пройдут в пяти городских округах. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Волейболистов разделили на команды из юношей и девушек 2008–2009 годов рождения из спортшкол, команды из представителей того же возраста, которые занимаются в спортивных секциях, клубах и школах, и на команды любителей из мужчин и женщин 2004 года рождения и старше.

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«28 июля пройдут финалы среди команд спортивных школ для крупных округов. Игры среди юношей пройдут в Одинцовском г. о. в МАУС „Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс“ (ул. Маршала Жукова, д. 2), среди девушек — в г. о. Подольск в ФСК „Ирида“ (пос. МИС, д. 9А)», — уточнили в министерстве.

На следующий день, 29 июля, в Одинцове будут пройдут финалы среди мужских и женских команд школьников крупных округов. В этот же день любители будут играть в Подольске, а уже 30 июля на поле встретятся женские любительские коллективы. Они сыграют в Раменском.

В этот же день в Дубне встретятся уже в финале женские команды любительниц. Уже 5 августа состоится финал среди мужчин любительских коллективов. Соревнования кубка завершатся 12 августа в Раменском. В этот день пройдет финал среди любительских мужских и женских команд крупных округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов для занятий спортом.

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