Подмосковье 18 марта 2024, 13:35 Соревнования по волейболу пройдут в Одинцове 31 марта фото: пресс-служба "Заречье-Одинцово"

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Финал школьной лиги «Заречье-Одинцово» по волейболу, турнир «Волейбольная семья» и соревнования «Волейбольные старты» пройдут в Подмосковье 31 марта. Свое мастерство продемонстрируют 16 команд общеобразовательных учреждений Одинцова и Власихи.

Спортивные мероприятия проведут в волейбольном центре в Одинцове. По завершению игр состоится «Матч звезд» с участием лучших игроков команд.

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Напомним, во всех соревнованиях волейбольного марафона примут участие спортсменки ВК «Заречье-Одинцово». За каждым школьным коллективом закреплен в роли наставника игрок и тренер клуба. Волейболистки поддерживают свои команды в дни игр и проводят мастер-классы. Только в этом сезоне они провели 46 мастер-класса более чем для 1,5 тысячи человек.

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