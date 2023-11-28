Подмосковье 28 ноября 2023, 16:53 Соревнования по военно-прикладным видам спорта прошли в школе № 4 в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Военно-спортивные состязания «Юнармейский набат» прошли на территории школы № 4 в Солнечногорске. Ежегодное мероприятие провели в честь 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Участниками стали 14 команд из Москвы и Подмосковья.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участники соревновались в строевой и физической подготовке, стрельбе из винтовки, оказании первой помощи пострадавшим, топографии и ориентированию на местности. Солнечногорская команда «За родину!» из лицея № 1 имени Блока заняла 3-е место в младшей возрастной группе.

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«Основная цель этих соревнований — патриотическое воспитание школьников и молодежи, пропаганда военно-прикладных видов спорта как базовых элементов подготовки к военной или гражданской службе», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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