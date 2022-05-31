Соревнования по водному поло прошли в Балашихе

В соревнованиях приняли участие 22 команды старших и младших возрастов из разных городов страны. Три сборных из спортсменов Балашихи соревновались в домашнем бассейне.

«К нам постоянно новые команды присоединяются. Мы все это делаем с целью развития водного поло по всей России как массового вида спорта. Вовлекаем как можно больше народу, детей, чтобы они занимались, а не шатались по улицам и по подъездам», — рассказал главный судья соревнований Алексей Блинов.

Соревновались также и команды из любительской лиги. Они показали себя не хуже, чем профессионалы. По итогам состязаний победителям кроме медалей присвоили звезду AWPL, которая на следующих соревнованиях покажет соперникам, что ребята чемпионы. Кроме того, спортсменам вручили подарки от телеканала 360.

В 13-х апрельских играх лидером стала команда «Олимпия» из Москвы. Второе и третье место заняли команды из Балашихи — СОШ 14 и «Физика».