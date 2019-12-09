Национальные герои. Соревнования по триатлону специального назначения прошли в Балашихе

В центре «Витязь» в Балашихе провели состязания по триатлону специального назначения. Они прошли по проекту «Стань героем с Росгвардией».

Участвовали в соревновании три команды, в каждой было по семь человек. Ученики кадетских классов и военно-патриотических клубов выполняли упрощенные этапы подготовки спецназовцев. Во время квалификационных испытаний спускались с высотного здания, стреляли в тире и проходили полосу препятствий.

Источник фото: телеканал «360»

Росгвардия и центр «Витязь» проводят такие соревнования для школьников ежегодно. В этом раз их приурочили ко Дню героя России. 250 лет назад, 9 декабря, Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия — высшая военная награда страны.

«Герои России — это те люди, которые, не щадя самого главного — своей жизни, защищали свою страну, друзей, родителей, детей, и ценою своей жизни отстояли честь, свободу, независимость нашей родины», — отметил Юрий Бабкин, заместитель директора Росгвардии.

Источник фото: телеканал «360»

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Для всех участников организаторы подготовили кубки и подарки, а спецназовцы продемонстрировали ребятам мастерство рукопашного боя и приемы обезвреживания преступников. Всех участников накормили солдатской кашей и горячим чаем.

В следующем году Росгвардия и центр «Витязь» планируют организовать такие же соревнования по триатлону специального назначения, но другого масштаба — всероссийского.