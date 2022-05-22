Соревнования по спортивному ориентированию собрали 800 человек в Ногинске

Региональный этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» провели 21 мая в Ногинске.

На базе городского парка культуры и отдыха в спортивном ориентировании соревновались 800 участников.

Состязание велось в восьми возрастных категориях среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин. Участниками состязаний стали как любители, так и профессионалы.

Помимо жителей Подмосковья, в соревнованиях участвовали 120 спортсменов из Москвы и два представителя Республики Татарстан.

Соревнования по спортивному ориентированию провели по всей стране.

Каждый год весной в самых разных городах страны на трассы выходят сотни тысяч любителей спортивного ориентирования, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями и познакомиться с увлекательным видом спорта.

Старты «Российский азимут» проводятся с 2006 года.