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    22 мая 2022, 17:18

    Соревнования по спортивному ориентированию собрали 800 человек в Ногинске

    Анастасия Борискова

    Региональный этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» провели 21 мая в Ногинске.

    Соревнования по спортивному ориентированию собрали 800 человек в Ногинске

    На базе городского парка культуры и отдыха в спортивном ориентировании соревновались 800 участников.

    Состязание велось в восьми возрастных категориях среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин. Участниками состязаний стали как любители, так и профессионалы.

    Помимо жителей Подмосковья, в соревнованиях участвовали 120 спортсменов из Москвы и два представителя Республики Татарстан.

    Соревнования по спортивному ориентированию провели по всей стране.

    Каждый год весной в самых разных городах страны на трассы выходят сотни тысяч любителей спортивного ориентирования, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями и познакомиться с увлекательным видом спорта.

    Старты «Российский азимут» проводятся с 2006 года.