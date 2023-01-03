Подмосковье 03 января 2023, 18:48 Соревнования по спортивному ориентированию провели в Балашихе Пресс-служба Минспорта Московской области

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В Балашихе прошли соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний рогейн бегом». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.

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Состязания стартовали на лыжной трассе в квартале Акатово днем второго января, а завершились уже после захода солнца.

Пресс-служба Минспорта Московской области

В Минспорта пояснили, что рогейн — это командный вид спорта, который сочетает в себе стратегию и тактику, а также навигацию на пересеченной местности. Участники должны быть физически выносливыми, побеждает команда, набравшая максимальное число очков, которые присуждают за посещение контрольных пунктов.

Пресс-служба Минспорта Московской области

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