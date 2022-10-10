Квест «Осенний марафон» собрал 15 команд в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 15:42 Поделиться Telegram

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Viber Квест «Осенний марафон» собрал 15 команд в Солнечногорске

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Традиционные соревнования «Осенний марафон» прошли в Солнечногорске. Участникам приходилось переносить условно раненых, перебираться с одного дерева на другое при помощи веревки и вовремя реагировать на атаку с тыла. Для некоторых участников это уже давно проще простого. Например, для Маши, Даши и Алисы, которые занимаются в баскетбольном клубе «Салют».

В свободное время спортсменки принимают участие в городских соревнованиях. В этом квесте они участвуют уже второй год подряд.

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«Просто нравится, еще вся эта военная тематика, когда вы бегаете, помогаете друг другу. Тут все зависит от команды. Вы все становитесь дружнее и помогаете друг другу», — говорят девочки.

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Помимо юных баскетболисток из команды «Салют», за победу боролись 12 человек. Сначала гимн и построение, а после — бегом на первую точку маршрута. Ведь победителю предстояло не только пройти все задания, но и сделать это раньше соперников.

«Проходит он у нас ежегодно. В течении пяти лет, это точно. Просто последние несколько лет мы его переориентировали. Добавили элементы квеста и оставили спортивное ориентирование, которое всегда было востребовано», — рассказала заместитель директора МБУ МЦ «Возрождение» Светлана Машкова.

Такая квест-игра проходит в Солнечногорске ежегодно. По традиции, участники стартуют у стадиона «Аванград» и продвигаются вглубь Парка Победы. Участие в марафоне абсолютно бесплатное. Нужно быть от 14 до 35 лет, а также взять с собой двух единомышленников.

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