Подмосковье 22 января 2023, 22:53 Соревнования по сноукайтингу провели в Мытищах

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В выходные на Пироговском водохранилище в Мытищах прошел чемпионат Москвы по сноукайтингу. Гонки прошли при поддержке Московской федерации парусного спорта, яхт-клубов «Патриот» и водно-спортивной базы «Галс».

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Чемпионат Москвы по сноукайтингу среди взрослых спортсменов проходит уже девять лет. Свои силы могли проверить в этот раз и юные кайтбордисты — в новом классе «JKS». Соревнования в этом классе являются этапом отбора для выступления в первенстве России.

«Чемпионат Москвы традиционно проходит на Пироговском водохранилище. Кроме гонщиков из столицы и Московской области, в этом году в турнире участвуют спортсмены из Курска, Ярославля, Коломны. Здесь могут соревноваться все желающие, в отличие от более статусных соревнований, где для участия необходимо иметь хотя бы первый разряд или звание кандидата в мастера спорта», — сказала главный арбитр соревнований, судья всероссийской категории, мастер спорта Елена Морозова.

Всего за выходные провели 10 гонок, шесть из них удалось провести в субботу, оставшиеся четыре — в воскресенье.

Победителем чемпионата во взрослом классе стал Максим Шелковников.

«В тяжелой борьбе мне удалось победить. Сегодня было очень хорошее скольжение, твердый лед. Наконец подул сильный ветер, которого мы так долго ждали. Сегодня во всех четырех гонках были условия для честной спортивной борьбы», — поделился Максим Шелковников.

Участников и зрителей соревнований угощали горячим пловом и чаем с выпечкой, также для них работали диджеи.

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