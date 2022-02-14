Соревнования по сноукайтингу прошли на озере Сенеж

В Солнечногорск для участия в первенстве и чемпионате Московской области по сноукайтингу приехали лучшие представители разных школ и регионов. Спортсменам из Подмосковья и Москвы предстояло соревноваться не только между собой, но и с кайтерами из Ленинградской и Ярославской областей.

Источник фото: телеканал «360»

Самым юным спортсменам, приехавшим покорить снег и ветер озера Сенеж, по 11 лет. И это для них первое официальное состязание, поскольку ранее Минспорта не признавало категории кайтеров младше семнадцати. Теперь же появились зачеты для участников соревнований в возрасте до 15 и 17 лет.

«Надо сказать, что вы присутствуете на первом первенстве Московской области, потому что раньше этого официально ничего не было, а сейчас стало официально, то есть можно получать разряды», — рассказал тренер школы сноукайтинга и виндсерфинга «Школа ветра» Василий Бессонов.

Источник фото: телеканал «360»

Сноукайтинг, как говорят сами спортсмены, — это смесь шахмат и штанги. Кроме физической подготовки, нужно уметь правильно разложить дистанцию, чтобы прийти к финишу раньше соперников. Определяются результаты именно по времени. Победителю, чтобы пройти маршрут, требуется в среднем от 7 до 14 минут, а для всех, кто финиширует позже, есть контрольное время — 15 минут.

Источник фото: телеканал «360»

«Не в первый раз принимаем на озере Сенеж областные соревнования по сноукайтингу. В Солнечногорск приехали спортсмены из Москвы, Московской и Ленинградской областей, Ярославля. Все организовано на высоком уровне. В этом году повезло с погодой — не слишком холодно. И ветра достаточно для того, чтобы профессионалы смогли пройти гонку на хорошей скорости. Рад, что соревнования проходят в нашем округе. Уверен — участники и болельщики, которые приехали в Солнечногорск, оценят красоту и простор Сенежа», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

Отличные условия для соревнований отметили спортсмены и судьи.

«Вот я с января месяца практически езжу по стартам по России, и я вам скажу, что сегодня здесь самые лучшие условия относительно всего, что было проведено в этом году. Сегодня здесь солнце, ветер и достаточно сухое покрытие», — отметил судья соревнований Игорь Лезинов.

Источник фото: телеканал «360»

Соревнования длились два дня, график был плотный — по шесть гонок в день. Лучшими в первенстве среди юных кайтеров были признаны спортсмены из Московской области. Во взрослой категории в гонках на лыжах победу одержали представители Приморска, а в состязаниях на сноубордах — спортсмены из Москвы. Дальше их ждут соревнования всероссийского уровня: юные спортсмены отправятся в Новосибирск на первенство среди детей, а взрослые кайтеры — в Мурманск на чемпионат России.