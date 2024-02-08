Подмосковье 08 февраля 2024, 18:42 Соревнования по сноукайтингу пройдут в Солнечногорске с 9 по 12 февраля Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Чемпионат и первенство Московской области по сноукайтингу пройдут на озере «Сенеж» в Солнечногорске с 9 по 12 февраля. ​Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс-лыжи, сноукайтинг курс-рейс-доска и кайт-класс «Джикс».

В этом году первенство Московской области впервые будет проходить в классе зимний виндсерфинг. Торжественное открытие соревнований состоится 9 февраля в 11:00. Старт первой гонки в 12:00.

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