Подмосковье 11 августа 2023, 19:31 Соревнования по скейтбордингу собрали 19 участников в Солнечногорске Фото администрации Солнечногорска

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В центральном парке Солнечногорска прошли соревнования по скейтбордингу «Сторона улиц». В них поучаствовали более 19 любителей экстремальных видов спорта из Москвы, Солнечногорска, Химок, Сходни, Зеленограда, Мытищ, Сергиева Посада, Видного, Снежинска.

Скейтеры разбились по группам по четыре человека в джеме, а также в дисциплине «Гейм Оф Скейт». Экстремалы выполняли трюки, а соперники пытались их повторить.

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В качестве судей выступили профессиональные скейтеры. Они оценивали технику, скорость и сложность трюков.

«Мероприятие проходит уже второй год подряд на территории современного скейтпарка, который обновили по губернаторской программе», — сообщил замглавы Солнечногорска Николай Минаев.

Турнир организовал молодежный центр «Подсолнух» и «Хип-Хоп Сторона».

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