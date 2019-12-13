Международные соревнования по синхронному плаванию стартовали в Чехове

11-соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» проходят в Чехове. Турнир организовала трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Побороться за медали приехали команды из 12 стран. Подмосковье на соревнованиях представят спортсменки Чехова, Электростали, Королева, Нахабино и Балашихи.

Казалось бы, матрешка такая дородная и степенная, а синхронистки все худенькие, резвые, динамичные. Но организатор турнира, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, объясняет это просто.

«У нас матрешки все поворотливые. Поэтому просто традиционно русское название. Мы рассчитывали на то, что это привлечет внимание иностранцев. Это сработало. В этом году у нас рекордное количество участников стран. Зарубежных команд у нас 11», — сказала Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка, организатор соревнований.

В соревнованиях участвуют команды из 12 стран: Испания, Греция, Турция, Япония, Китай, Австрия. И это еще не весь список. В турнире принимают участие спортсменки 2007 года рождения и те, кто моложе. Подмосковье, кстати, на соревнованиях представлено очень достойно. Сразу две команды из самого Чехова, где проходит турнир, а также Электросталь, Реутов, Нахабино, Балашиха.

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«Самое важное в синхронном плавании — собраться. И чтобы мы обязательно были командой», — сказала Варвара Киселева, синхронистка.

Они еще такие юные, настоящие, искренние. Конечно, очень стараются, чтобы быть лучшими и стремятся к победам. Но этот детский задор и легкость, с которой девчонки выполняют уже практически взрослые фигуры, подкупает на все сто.

Чеховский дворец спорта «Юбилейный», который принимает соревнования, конечно, подкупает своей красотой и размахом. Но не все еще сделано по высшему стандарту.

«Хотелось бы побольше бассейнов. Потому что пока… Давайте возьмем Чехов. Глубина не подходит. Мелкий бассейн для синхронного плавания. Я вижу, что малышки, касаются дна. А если взрослые соревнования проводить, здесь пойдут сплошные штрафы. Потому что касаться при поддержках, при выбросах дна нельзя», — сказала Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Власти обещают строить бассейны в городских округах Подмосковья и дальше, а синхронному плаванию будет дан новый импульс, ведь судя по результатам лишь промежуточного дня соревнований, команды из Московской области уже были на лидирующих позициях.