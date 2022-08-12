Соревнования по синхронному плаванию пройдут в Дмитрове в выходные

Соревнования по синхронному плаванию пройдут в Дмитрове в рамках Спартакиады сильнейших. Мероприятие состоится 13 и 14 августа в учебно-тренировочном центре «Озеро Круглое». Об этом сообщили в Минспорта Подмосковье.

Глава Минспорта Дмитрий Абаренов рассказал, что мероприятие соберет 96 участниц из семи субъектов страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области, Ханты-Мансийск, Татарстан и Подмосковье.

«Подмосковье представят 12 спортсменок в составе команды региона и 2 — в составе сборной России. Подмосковная школа синхронного плавания является одной из ведущих в стране. Представители нашего региона по праву занимают лидирующие позиции в этом виде спорта», — отметил Дмитрий Абаренов.

На протяжении двух дней спортсменки поборются за два комплекта наград в двух дисциплинах — дуэт и группа. Ознакомиться с расписанием соревнований можно на сайте Всероссийской федерации плавания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в регионе еще 34 спортивных объектов. Это крытые катки, стадионы, бассейны и футбольные поля.