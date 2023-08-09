09 августа 2023, 17:27
Соревнования по силовому экстриму пройдут в Ногинске ко Дню физкультурника
Выступление по силовом экстриму впервые пройдет в Ногинске ко Дню физкультурника. Спортсмены будут соревноваться в 15 дисциплинах.
Мероприятия ко Дню физкультурника стартуют на сцене Глуховского парка 12 августа в 11:00. Спортивные площадки будут работать не только в парке, но и на стадионе «Знамя».
Реклама
Там же в 17:00 начнется футбольный матч на Кубок Григория Федотова. На поле выйдут команды «Обухово» и «Галерея-Легион».
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Богородский
Реклама
Реклама