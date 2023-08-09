Подмосковье 09 августа 2023, 17:27 Соревнования по силовому экстриму пройдут в Ногинске ко Дню физкультурника Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Выступление по силовом экстриму впервые пройдет в Ногинске ко Дню физкультурника. Спортсмены будут соревноваться в 15 дисциплинах.

Мероприятия ко Дню физкультурника стартуют на сцене Глуховского парка 12 августа в 11:00. Спортивные площадки будут работать не только в парке, но и на стадионе «Знамя».

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Там же в 17:00 начнется футбольный матч на Кубок Григория Федотова. На поле выйдут команды «Обухово» и «Галерея-Легион».

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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