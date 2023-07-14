Подмосковье 14 июля 2023, 15:16 Соревнования по шахматам на Кубок Карякина начнутся в Одинцове 22 июля Unsplash

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Кубок международного гроссмейстера Сергея Карякина стартует в Одинцове 22 июля. Соревнования пройдут в три этапа — об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Первый этап соревнований состоится 22 июля в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Следующий тур начнется 13 августа в парке «Елочки» в Домодедове, а заключительный старт будет проводиться 3 сентября в щелковской усадьбе Гребнево.

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Подать заявку на участие в Кубке Карякина можно по ссылке.

На играх проведут интерактивную программу для зрителей. Каждый сможет получить автограф и сфотографироваться с мировым гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.