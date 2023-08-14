Подмосковье 14 августа 2023, 04:00 Соревнования по сапсерфингу объединили 10 команд в Шатуре Мартыненко Михаил

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В Шатуре на городском пляже прошли соревнования по сапсерфингу, которые собрали работников «Шатурской ГРЭС „ПАО Юнипро“. Всего в турнире поучаствовали 10 команд.

«Сегодня я в первый раз встала на SUP-board — это впечатляюще! С одной стороны, ты стоишь на твердом основании, а с другой — надо постоянно держать равновесие. Это отличное упражнение для всех групп мышц и вестибулярного аппарата», — рассказала участница Ольга Шалашникова.

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На водную гладь вышли команды «Тигры», «Кебаб-пати», «Морские котики», «Наудачу», «Бельчата», «Помело», «Пупсики», «Упорство», «Крабы» и «Русалки».

«На этом этапе моя команда победила. Руки устают, поскольку приходится плыть против течения и бороться с боковым ветром, который постоянно сносит в сторону», — рассказала участница Софья Тимохина.

Победила команда «Тигры». Второе место досталось команде «Кебаб-пати», а третье — «Морским котикам». Им вручили грамоты и денежные сертификаты на покупку товаров в компании «По плюшке».

«Это событие стало хорошим способом провести время и подтверждением того, что коллектив „Шатурской ГРЭС „ПАО Юнипро“ — настоящая команда, способная объединиться и преодолеть любые трудности», — сообщила соорганизатор соревнования Ирина Проскурина.

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