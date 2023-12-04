04 декабря 2023, 10:35
Соревнования по рукопашному бою памяти Героя России Евгения Зиничева прошли в Одинцове
Всероссийские соревнования «Кубок памяти Героя Российской Федерации Е. Н. Зиничева по рукопашному бою» прошли в спорткомплексе парк-отеля «Горизонт». Свои команды представили МЧС, МВД, ФСИН, Росгвардия и ФСО России.
На открытии присутствовали заместитель министра МЧС России Илья Денисов и сын Героя России Евгения Зиничева — Денис.
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Участников поблагодарили за любовь к рукопашной борьбе, силу, стремление и готовность биться за результат. Евгений Зиничев очень увлекался этим видом спорта и достиг высоких результатов на этом поприще.
В соревнованиях приняли участие более 100 человек со всех уголков России. Победу одержала сборная ФСИН России. Серебряным призером стала команда МВД России, а бронзу выиграла вторая из двух сборных МЧС России.
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Одинцово
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