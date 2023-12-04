Подмосковье 04 декабря 2023, 10:35 Соревнования по рукопашному бою памяти Героя России Евгения Зиничева прошли в Одинцове Главное управление МЧС России по Московской области

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Всероссийские соревнования «Кубок памяти Героя Российской Федерации Е. Н. Зиничева по рукопашному бою» прошли в спорткомплексе парк-отеля «Горизонт». Свои команды представили МЧС, МВД, ФСИН, Росгвардия и ФСО России.

Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области

На открытии присутствовали заместитель министра МЧС России Илья Денисов и сын Героя России Евгения Зиничева — Денис.

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Участников поблагодарили за любовь к рукопашной борьбе, силу, стремление и готовность биться за результат. Евгений Зиничев очень увлекался этим видом спорта и достиг высоких результатов на этом поприще.

В соревнованиях приняли участие более 100 человек со всех уголков России. Победу одержала сборная ФСИН России. Серебряным призером стала команда МВД России, а бронзу выиграла вторая из двух сборных МЧС России.

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