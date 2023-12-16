Подмосковье 16 декабря 2023, 18:45 Соревнования по робототехнике «КосмоRobots» стартовали в Королеве Роман Савельев

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В детском технопарке «Кванториум» в Королеве открыли региональные соревнования по робототехнике «КосмоRobots». В них поучаствовали более 400 ребят из Подмосковья и других стран и городов. Юные инженеры и программисты показали свои знания и умения в 10 видах программы.

«Наше мероприятие имеет статус открытого, поэтому среди участников есть даже молодой человек из Мурома. Что касается самих соревнований, то они также проводятся и режиме онлайн в номинациях „Программирование“, „3D-моделирование“ и других видах программы», — рассказал главный судья мероприятия Кирилл Трубников.

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В номинации «Выставка» дети применили помимо инженерной мысли творческий подход. Ребята показали навыки, полученные в течение 1,5 месяца обучения в технопарке.

В завершении победители получат дипломы и медали.

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