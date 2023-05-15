Подмосковье 15 мая 2023, 14:59 Соревнования по робототехнике среди детей состоятся в Одинцове 21 мая Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В Одинцове 21 мая проведут соревнования в рамках Фестиваля робототехники и технологий «Робосити». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Юные жители региона в возрасте от семи до 16 лет смогут создать собственных роботов и проекты, посвященные колонизации Марса, а также стать участниками хакатона. Мероприятие проведут на улице Жукова, 38.

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Всех детей поделят на девять категорий в зависимости от возраста. Таким подразделениям дали названия «Сумо роботы», «Лабиринт», «Танцы роботов», «Агророботы» и другие.

«В категории „Мой первый проект“ смогут поучаствовать юные робототехники в возрасте семи-девяти лет. Им предстоит собрать и презентовать проект на тему „Колонизация Марса“. Частью проекта должен стать самостоятельно созданный и запрограммированный робот», — уточнили в министерстве.

В категории «Агророботы» юные программисты сделают умную теплицу на контроллере Arduino. Детям предстоит выполнить задание за минимальное время и презентовать работу проекта.

Регистрация на соревнования завершится 18 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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