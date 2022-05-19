Соревнования по пожарно-прикладному спорту провели в Балашихе

Шесть кадетских классов из школ Балашихи приняли участие в соревнованиях.

Судьи оценивали строевую подготовку, строго следя за шагом и слаженностью ребят. Кадеты также соревновались в подтягивании на турнике и в беге на стометровой дистанции.

Кроме того, кадеты демонстрировали навыки тушения пожара. Они профессионально подключили рукава к гидрантам и метко били по мишеням. Все задания проходили на время, ведь в условиях пожара это решающий фактор.

«Самое главное, что сегодня ребята повстречались из разных школ между собой, пообщались. Здесь у нас также выставка техники пожарно-спасательной, которую также можно посмотреть. Есть ребята, которые расскажут и покажут, как работает техника», — рассказал начальник территориального управления № 6 ГКУ ОМ «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту проводят уже 23 года. В этот раз мероприятие приурочили к 373-й годовщине пожарной охраны РФ. Традицию проводить такие соревнования в Балашихе в 1999 году завел Геннадий Попов. Тогда он был пожарным, а сейчас председатель Совета депутатов округа.

«Я пожарным случайно стал, сразу говорю. Но, я нисколько не сожалею, что 31 год своей жизни отдал на спасение жителей нашего городского округа Балашиха», — поделился председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

По итогам состязаний первое место заняла школа № 26. Кадетам вручили грамоты и сладкие призы.