Соревнования по плоггингу провели в Солнечногорске

В Солнечногорске участники отряда «Чистогорье» осваивали трендовый вид спорта — плоггинг. Эта та же уборка территории, только на время. Для первого экопробега 150 школьников отправили в Парк Победы.

«Люди не заботятся о своей малой Родине, об окружающей среде, где они живут», — делятся наблюдениями участники отряда.

Для соревнований выбрали именно эту точку, поскольку здесь в выходные дни очень много жителей, москвичей и приезжих оставляют мусор.

«Мы мониторим сети, мы видим обращения граждан, которые и в общественную приемную поступают, видим и в сетях. Поэтому видим, что это место нуждается в уборке, сегодня вышли сюда», — отметила организатор акции Марина Корчкова.

Самым быстрым и старательным участникам вручили призы — сертификаты об участии, ручки из вторсырья и, пожалуй, самое главное — билеты в батутный центр на всю команду. Так что после продуктивной работы подростки смогут весело отдохнуть.

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