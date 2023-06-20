20 июня 2023, 15:40
Соревнования по пляжному волейболу среди людей с ограничениями по слуху прошли в Мытищах
Первенство по пляжному волейболу среди людей с ограничениями по слуху прошло в Мытищах. Мужские и женские команды сыграли на стадионе пляжных видов спора в парке Мира.
Соревнования были посвящены 100-летию отечественного волейбола. В мужском разряде всю призовую тройку заняли спортсмены из спортивной школы «Авангард».
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Победителями стали Юрий Юров и Вячеслав Кибасов, 2 -е место заняли Виталий Макеев и Никита Лаптев, а бронзу первенства выиграли Яромир Александрин и Михаил Сошнин.
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