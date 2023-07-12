Подмосковье 12 июля 2023, 08:39 Соревнования по пляжному волейболу прошли в парке Мытищ

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Очередной этап первенства по пляжному волейболу прошел в Мытищах. Соревнования провели на стадионе пляжных ивдов спорта в Центральном городском парке.

Победителями соревнований среди мужчин стала пара Фельдман — Савченко. У женщин лучше всех выступила пара Зайцева — Ефремова. Следующий этап первенства пройдет 15 июля.

Ранее в поселке Витязево Краснодарского края прошел чемпионат России по пляжному волейболу среди глухих. В финальных соревнованиях приняли участие 16 пар из разных регионов России.

В составе сборной Московской области выступили пять спортсменов спортивной школы «Авангард» из Мытищ. Чемпионом России стал мытищинский волейболист Михаил Емельянов.

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