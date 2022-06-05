Соревнования по плаванию в честь Дня защиты детей провели в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах впервые прошло открытое первенство по плаванию. Посвятили соревнования Дню защиты детей.

Лучшие спортсмены из Зарайска, Ступино и Серебряных Прудов выступали в бассейне ФОК «Волна». Он открылся в 2020, но из-за пандемии долгое время не работал. Отделение плавания появилось только в 2021 году и это первые соревнования в этом комплексе.

Соревновались в плавании в вольном стиле, на спине, в баттерфляе. Кроме того, провели эстафету.

«После открытия бассейна мы создали отдельную группу плавания. Сейчас там занимаются 80 ребятишек, есть определенные результаты, есть участие в соревнованиях. И вот сегодня на площадке нашего бассейна впервые мы проводим открытое первенство городского округа Серебряные Пруды по плаванию», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

На дорожках выступали ребята в возрасте от девяти до 13 лет. Всего было разыграно 14 комплектов медалей.