Подмосковье 13 марта 2024, 13:12 Соревнования по плаванию среди пенсионеров прошли в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ежегодные соревнования по плаванию среди пенсионеров «Серебряные старты на воде» провели в Лобне. Участники соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем.

Среди женщин старше 70 лет победительницей стала Наталья Рассказова, а призерами — Людмила Малышева и Наталья Хуртина. Среди женщин в возрасте 65 лет и старше первое место заняла Татьяна Шестухина, серебро взяла Анна Мулерс и третьей стала Галина Шокина.

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В категории для женщин старше 60 лет лучшей оказалась Лариса Черная. Второе место заняла Татьяна Сидюхина, а бонза досталась Ольге Филиной.

Алексей Французов победил среди мужчин старше 60 лет. Второе и третье место получили Александр Невский и Вячеслав Симагутин.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее стало известно, что в Лобне в 2025 году построят новый спорткомплекс. Там обустроят бассейн с раздевалками и душевыми, тренажерные залы, кафе и медблок.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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