Подмосковье 25 февраля 2023, 14:43 Соревнования по плаванию среди юниоров прошли в Видном

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В спортивном центре «Дельфин» в Видном в День защитника Отечества состоялись соревнования по плаванию среди спортсменов от шести до 17 лет. В них поучаствовали порядка 350 детей.

Спортцентр «Дельфин» открыли в 1993 году. Сегодня в нем функционируют филиалы в Видном и поселке Развилка. Всего в них занимается около четырех тысяч детей.

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После данных соревнований сильнейших пловцов отберут для участия в традиционном кубке Евгения Рылова в мае 2023 года.

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«Сегодня отличный повод провести соревнования такого уровня, и очень хочется, чтобы они в вашей жизни проходили исключительно в рамках спортивных площадок!» — заявил депутат совета депутатов Ленинского округа Василий Осокин.

Юные спортсмены участвовали в заплыве на спине и классическом заплыве.

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