Подмосковье 18 августа 2023, 23:22 Соревнования по плаванию среди инвалидов прошли в Подольске Телеканал «360»

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В центре «Юность» в Подольске прошли соревнования по плаванию среди инвалидов. За победу боролись 30 спортсменов из Серпухова, Домодедова, Волоколамска и местных профильных организаций.

Пловчиха Наталья Володина получила инвалидность из-за серьезной болезни. Однако девушка не отчаялась и нашла себя в мире спорта. Сегодня спортсмена имеет множество наград и медалей.

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«Во-первых, это для здоровья хорошо. <…> Во-вторых, хочу быть примером своим дочкам, они у меня тоже спортсменки. И на собственном примере стараться, тренироваться и побеждать», — поделилась участница.

Спортсмены боролись за победу в заплывах на 25 и 50 метров, каждый участвовал в своей возрастной категории. По итогам турнира первое место в общем зачете заняла команда отделения общества инвалидов микрорайона Климовск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион будет наращивать число участников турнира на Кубок Александра Овечкина.

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