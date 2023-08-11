Подмосковье 11 августа 2023, 09:43 Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup пройдут в Подмосковье Кубок чемпионов “Swimcup”

Читать 360tv в

Кубок чемпионов Swimcup состоится в Подмосковье в августе. Для профессионалов и любителей спорта проведут два заплыва на открытой воде.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, два турнира пройдут 13 августа на Пестовском водохранилище в Мытищах и 26 августа на Озернинском водохранилище в Рузе. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Реклама

Участники проплывут дистанции протяженностью от одной до пяти тысяч метров, а также эстафету три по 300 метров. Самая длинная дистанция ждет спортсменов на заключительном событии в Рузе, где они смогут попробовать свои силы в заплыве на 10 тысяч метров. Также для них подготовят развлекательную программу, медали финишеров и фотосессию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».