Подмосковье 23 февраля 2024, 15:29 Соревнования по плаванию ко Дню защитника Отечества прошли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В спортивном комплексе «Родина», расположенном в городском округе Химки, состоялись соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Организатором мероприятия выступила местная спортивная школа «Химки», собравшая на стартовые позиции своих талантливых воспитанников.

Соревнования прошли на дистанции 800 метров, где юные спортсмены демонстрировали не только свою скорость и выносливость, но и стремление к победе. В конце мероприятия всех победителей и призеров торжественно наградили медалями и грамотами за их достижения.

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«Большое количество ребят стали участниками этих соревнований. Все очень достойно показали себя. Желаю юным химчанам дальнейших успехов и достижения новых спортивных высот!» — отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Спортивный комплекс «Родина» недавно прошел масштабную реконструкцию, которая значительно улучшила его инфраструктуру. Здания расширили, добавили хореографический зал и увеличили количество дорожек в бассейне. Особое внимание при реконструкции уделили созданию комфортных условий для маломобильных групп населения.

Химки были признаны одним из лучших муниципальных образований России в области физической культуры и массового спорта по результатам Всероссийского конкурса, в котором приняли участие более 200 муниципалитетов со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении новых спортивных объектов на территории области.

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