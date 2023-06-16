Подмосковье 16 июня 2023, 15:59 Соревнования по петанку среди школьников прошли в Мытищах

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Соревнования по петанку среди школьников в возрасте от шести до 15 лет прошли в Мытищах. Их провели в рамках пятого этапа летней спартакиады среди детских дворовых команд.

Петанк — это симбиоз боулинга, гольфа, бильярда и керлинга. Спортивная игра без ограничений по полу и физической подготовке.

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«Главной особенностью петанка является то, что здесь не важна сила, быстрота, физические качества у детей. Зачастую здесь выигрывают те, кто очень ловко кидают свой мячик, то есть важна техника броска, мышление и, конечно, взаимодействие в команде», — рассказал инструктор по спорту Александр Сорокин.

Всего в летней спартакиаде 10 дисциплин и столько же команд, они сражаются по круговой системе.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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