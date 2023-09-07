Подмосковье 07 сентября 2023, 14:09 Соревнования по ориентированию с квестом пройдут 16 сентября в Лобне Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Любительские соревнования по ориентированию состоятся в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне 16 сентября. Ребят ждет фотоквест, который нужно будет выполнить при помощи карты и компаса.

После регистрации организаторы распределят участников по командам и выдадут им карты и легенды. Далее начнутся фотоквест, тренировка и выполнение заданий. После окончания состязания победителей наградят грамотами и призами.

Реклама

Регистрация начнется в 10:00 у сцены парка. Старт игры в 11:00. Юные участники младше девяти лет допускаются на соревнования только с родителями.

Записаться на мероприятие и узнать о событии больше можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».