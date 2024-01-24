Подмосковье 24 января 2024, 08:27 Соревнования по охотничьему биатлону прошли в Домодедове Unsplash

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Ежегодные соревнования по охотничьему биатлону провели вблизи села Лямцино под Домодедовом. Более 40 членов сообществ охотников и рыболовов состязались за победу.

Соревнования по охотничьему биатлону проводятся уже в 6-й раз. Они посвящены памяти первого председателя Домодедовского общества охотников и рыболовов Юрия Владимировича Башмакова.

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Для победы участникам нужно быстро пробежать 1,5 тысячи метров на лыжах и метко выстрелить в мишень. Всего разыграли три номинации: «Лучший стрелок биатлона», «За волю к победе» и «Амазонка». Также проходил общий зачет, где спортсмены соревновались в мастерстве владения оружием.

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