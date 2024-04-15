Подмосковье 15 апреля 2024, 18:18 Соревнования по обслуживанию электрооборудования стартовали в Балашихе Россети Московский регион

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Соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций компании «Россети Московский регион» стартовали в Балашихе 15 апреля. Мастерам из шести команд предстоит продемонстрировать строгому жюри свои теоретические знания и практически навыки.

«Всем желаю справиться с волнением, показать свои лучшие качества. И всем — честной игры!» — напутствовал участников первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования Игорь Пиналов.

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Команды проверят на знание действующих нормативно-технических документов, а также попросят выполнить самые разные задачи: он оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока до ремонта силового трансформатора, замене вентилятора обдува, тушению загоревшейся электроустановки и многие другие.

Итоги соревнований подведут на торжественной церемонии закрытия 19 апреля.

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