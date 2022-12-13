Подмосковье 13 декабря 2022, 09:05 Соревнования по настольному теннису прошли в Раменском

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Турнир по настольному теннису прошел в Раменском. Соревнования были командными — за столами встретились представили 21 сборной. Уровень подготовки значения не имел.

Инициативу проведения состязаний предложили члены местного отделения партии «Единая Россия». Соревнования прошли в рамках проекта «Здоровое будущее», ориентированного на проведение массовых спортивных мероприятий.

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«Спортивная школа „Авангард“ традиционно считается меккой настольного тенниса, и не случайно соревнования, посвященные „Единой России“, сегодня проводятся здесь. Здесь собрались не только любители тенниса — любители вообще спорта. Смотрите, какая разная география: и молодые люди есть, и ребята совсем маленькие, и есть уже взрослые спортсмены, которые участвуют много-много десятилетий», — сказал глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

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Соревнования проводились в двух разрядах. Участников поделили в зависимости от возраста и уровня подготовки. Борьба за звание победителя продолжалась несколько часов.

В итоге среди профессионалов третье место заняла команда «Цветочки», серебро у «Василька», лучшими стали спортсмены «Факела». Среди любителей бронзу взяли «ТЭТЭШки», вторыми стали «Трио из Белаги», а победу одержали теннисисты «Монтевидео».

Все участники получили памятные дипломы, а победители и призеры — грамоты, медали и кубки.

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