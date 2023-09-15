15 сентября 2023, 13:26
Соревнования по настольному теннису для участников клуба «Активное долголетие» прошли в Подмосковье
Соревнования по настольному теннису для участников проекта «Активное долголетие» прошли в Подмосковье. Победу одержала команда из Орехово-Зуева.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в финале соревнований участвовали 11 команд из Истры, Пушкино, Дубны, Орехово-Зуева, Рузы, Щелкова, Каширы, Ленинского, Балашихи и Пущина.
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Первое место заняли долголеты из Орехово-Зуева, второе досталось Балашихе, третье — Ленинскому округу.
Самым старшим участником турнира стала Татьяна Мельникова из Пущина — ей 80 лет.
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Активное долголетие
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