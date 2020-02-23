Соревнования по мотокроссу в Подмосковье собрали более сотни спортсменов
Соревнования по мотокроссу в Коломне непрерывно проходят с 1981 года. Но самые первые заезды были еще в 70-х.
«Первые соревнования здесь были в 72 году. И, начиная с 73 года я занимаюсь этим спортом», — сказал Сергей Поваров, организатор «Русской зимы».
Каждый год здесь собираются больше сотни участников со всей страны, зрителей не меньше. Вход бесплатный. «Русская зима» — это почти три километра оврагов, холмов и грязи. Эти соревнования для тех, у кого напрочь отсутствует страх. А ведь возраст спортсменов самый разный — от пяти лет и старше.
«Вчера здесь было болото, а сегодня погода нам просто сделала подарок. Чем интересен мотокросс — трасса меняется, каждый поворот, каждая колея — она новая и достаточно сложная, интересная трасса», — сказал Алексей Наумов, участник соревнований из Коломны.
В следующем году в Коломне пройдет юбилейная, 40-я «Русская Зима». Дата проведения не изменится —соревнования всегда приурочены ко Дню защитника Отечества, 23 февраля.